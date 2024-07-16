مختص موارد بشرية يطالب ببرنامج تأهيلي للمتقاعدين وزيادة الإجازات في السنة الأخيرة

وقال السفير: يُعتبر الاستثمار الفعلي للموارد البشرية بكافة أنواعها وفئاتها في أي أمة، إحدى السمات الأساسية لحضارات الأمم وتقدمها، فما هي الطريقة لتأهيل المتقاعدين، والاستفادة من خبراتهم؟.. أكثر من ثلث المتقاعدين وبنسبة 34%‏ ينهون حياتهم المهنية بالتقاعد المبكر؛ بينما 69% من نسبة إجمالي المتقاعدين تقل أعمارهم أو تساوي 54 عامًا، وهي نسبة توضح أن أغلب المتقاعدين يُنهون حياتهم العملية ويتقاعدون في عمر يسمح لهم بالعطاء أكثر، وقد يتمتع أغلبهم بوضع صحي جيد.. وما يلفت انتباهنا أن نسبة نمو المتقاعدين تزداد سنويًّا وبشكل كبير، وهذا يوصلنا لتساؤل مهم، وهو: لماذا لا تتم الاستفادة من ملايين السنين من إجمالي الخبرات "التراكمية" التي يتمتع بها المتقاعدون؟ حيث إن كل متقاعد يمتلك ما لا يقل عن 25 سنة خبرة أي ربع قرن في تخصصات مختلفة؛ ولكنه يترجل بكل هدوء إلى بداية النهاية.. لماذا لا تتم تهيئتهم تهيئة علمية صحيحة لمرحلة ما بعد التقاعد؟ خاصة وأن المتقاعدين فئة ليست بقليلة وتزداد سنويًّا وتحيط بنا بشكل أو بآخر.