جدة.. القبض على 53 مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود

قبضت شرطة محافظة جدة على (53) مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود: (31) من الجنسية الصومالية، و(14) من الجنسية التشادية، و(3) من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسية النيبالية، و(2) من الجنسية النيجيرية، و(1) من الجنسية الغانية؛ وذلك لعملهم لحسابهم الخاص بغسل المركبات في الأماكن العامة ومواقف المجمعات التجارية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.