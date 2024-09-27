"البديوي" يشيد بانطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه

وذكر الأمين العام، أن عقد هذا الحدث المهم يأتي في توقيتٍ حرجٍ للغاية، حيث باتت الأوضاع في غزة تشهد واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا الحديث، مؤكداً التزام مجلس التعاون بدعم كافة الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الكبيرة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة، في ظل استمرار الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة وضحيتها الشعب الفلسطيني، والذي أمسى يعاني نقصاً شديداً في الإمدادات الأساسية، وتدميراً للبنية التحتية، وفقداناً للأرواح البريئة، وأغلبهم من النساء والأطفال، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.