إنجاز عالمي يتوج جهودها.. "الثقافة" تحصد "شهادة الآيزو في إدارة المخاطر"

وتُمنَح هذه الشهادة عن طريق المنظمة الدولية للمواصفات القياسية "International Organization for Standardization ISO"، للمنظمات التي تنجح في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في إدارة المخاطر، وتطبيق مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ والأساليب التي تضاهي المعايير العالمية؛ وذلك امتدادًا لمجموعة من الشهادات التي حصلت عليها وزارة الثقافة في عدد من المعايير المطبقة لدى "الآيزو" العالمية.