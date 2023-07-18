تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة المدينة": خطط مشاريعنا مدروسة وآراء المواطنين محل عناية

وقالت "الأمانة" عن رغبة بعض المواطنين المشاركين في التقرير حول إيجاد ممرات آمنة للمشاة: "نود الإحاطة أن الأمانة تعمل بطريقة منهجية لإقرار المشاريع التطويرية في الأحياء السكنية وفق الأولويات المعتمدة، في إطار السعي لإيجاد مواقع مناسبة تسهم في تعزيز الصحة العامة لدى السكان وتعزّز الترابط المجتمعي بين الأفراد من خلال الفراغات العمرانية التي توفر فرصة لتنظيم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تلبي تطلعات واحتياجات المجتمع.