"سمر الدوسري".. نجاحات متواصلة في مجال التدريب على حراسة المرمى بالمملكة "فيديو"

عشقت سمر الدوسري؛ كرة القدم منذ الصغر، ورغم قلة فرصها في ممارسة لعبة كرة القدم وقتها، لكنها لم تتخلَ عن حلمها حتى أصبحت أول مدربة سعودية معتمدة لحراسة المرمى على مستوى المنطقة الشرقية، وضمن ثلاث حارسات معتمدات على مستوى المملكة.
وأوضحت الدوسري، في لقائها بـ "الإخبارية"، أن بدايتها مع كرة القدم كانت بفريق الجامعة كهواية، ومع عودتها للمملكة انضمت إلى أوائل الفرق بالشرقية؛ ليتم بعدها اختيارها لتدريب الناشئات في المركز الإقليمي للتدريب تحت سن الـ17 حتى رشحتها إحدى مدرباتها للانضمام إلى المنتخب السعودي للناشئات.
وأضافت أنها واجهت صعوبة في إقناع اللاعبات صغار السن اللعب في مركز حراسة المرمى، لتخوفهن من الإصابات، إلا أنها تجاوزت هذه الصعوبة بإقناع اللاعبات اللاتي أحببن مركز الحراسة.