"سمر الدوسري".. نجاحات متواصلة في مجال التدريب على حراسة المرمى بالمملكة "فيديو"

عشقت سمر الدوسري؛ كرة القدم منذ الصغر، ورغم قلة فرصها في ممارسة لعبة كرة القدم وقتها، لكنها لم تتخلَ عن حلمها حتى أصبحت أول مدربة سعودية معتمدة لحراسة المرمى على مستوى المنطقة الشرقية، وضمن ثلاث حارسات معتمدات على مستوى المملكة.