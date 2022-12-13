‬"السياحة العرب" يدعون لتعزيز التعاون بمجال السياحة البينية بين الدول العربية

من جانبه، نوه وزير السياحة اليمني معمر الأرياني في كلمة مماثلة، بمواقف المملكة العربية السعودية تجاه اليمن في المجالات كافة، مبينًا أن الشرعية اليمنية ممثلة في المجلس الرئاسي والحكومة تمدّ أيديها بالسلام بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، فيما تستمر المليشيات الحوثية في رفض هذه المبادرات بدعم من إيران، ما أدى إلى تعرض قطاع السياحة باليمن لخسائر فادحة جراء استهداف الحوثيين للبنية التحتية من مطارات وفنادق ومتاحف وتهريب الآثار اليمنية.