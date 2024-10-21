الدفاع المدني يحذر من أمطار على 6 محافظات في مكة ويدعو إلى الحيطة والحذر

يأتي هذا التحذير في إطار حرص الدفاع المدني على التنبيه من أي مخاطر محتملة، والتأكيد على ضرورة التقيد بالإرشادات، خصوصًا في الأوقات التي تشهد تقلبات جوية قد تؤثر على السلامة العامة.