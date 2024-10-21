الدفاع المدني يحذر من أمطار على 6 محافظات في مكة ويدعو إلى الحيطة والحذر

حذر الدفاع المدني من هطول أمطار خفيفة على ست محافظات في منطقة مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة، الجموم، خليص، الكامل، رابغ، وجدة، وذلك بناءً على التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.
وأوضح الدفاع المدني أن الأمطار ستبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء. ودعا جميع المواطنين والمقيمين في تلك المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عنه لضمان سلامتهم.
يأتي هذا التحذير في إطار حرص الدفاع المدني على التنبيه من أي مخاطر محتملة، والتأكيد على ضرورة التقيد بالإرشادات، خصوصًا في الأوقات التي تشهد تقلبات جوية قد تؤثر على السلامة العامة.