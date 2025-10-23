حين تلتقي العدالة بالكلمة الصادقة.. برقية امتنان من "أمير القصيم" للصحفي محمد الحيدر

ومن جهته، ثمّن الزميل محمد الحيدر هذه اللفتة الكريمة من سمو أمير منطقة القصيم، واعتبرها تجسيدا لنهج القيادة الإدارية الرشيدة في التفاعل مع الكلمة المسؤولة والإعلام الهادف، مشيراً إلى أن رسالة الإعلام الوطني تتمثل في تسليط الضوء على القيم المؤسسية والإنسانية التي تترجمها الممارسات القيادية في الميدان. وأضاف أن كلمات سموه تشكل دافعا كبيرا لكل إعلامي مهني يضع الوطن والمواطن في مقدمة اهتمامه.