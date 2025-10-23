حين تلتقي العدالة بالكلمة الصادقة.. برقية امتنان من "أمير القصيم" للصحفي محمد الحيدر

تلقى الكاتب الصحفي الزميل محمد الحيدر برقية شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، إثر ما نشره في صحيفة “سبق” تحت عنوان "من حادثة الرس إلى درس في العدالة الإدارية"والذي تناول فيه سموه بحسس وطني عال ومعالجة إدارية متميزة لحادثة تبديل جثمان في مستشفى محافظة الرس.
وأعرب سموه في برقيته عن شكره للحيدر على مشاعره الصادقة وتناوله الموضوعي، مؤكدا أن ما يقوم به ومنسوبو الإمارة من جهود هو واجب لخدمة المواطن والمقيم، وتعزيز جودة العمل المؤسسي، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –.
وأكد سموه أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي الدائم لترسيخ مبادئ العدالة الإدارية وتحقيق رضا المواطن، سائلاً الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
ومن جهته، ثمّن الزميل محمد الحيدر هذه اللفتة الكريمة من سمو أمير منطقة القصيم، واعتبرها تجسيدا لنهج القيادة الإدارية الرشيدة في التفاعل مع الكلمة المسؤولة والإعلام الهادف، مشيراً إلى أن رسالة الإعلام الوطني تتمثل في تسليط الضوء على القيم المؤسسية والإنسانية التي تترجمها الممارسات القيادية في الميدان. وأضاف أن كلمات سموه تشكل دافعا كبيرا لكل إعلامي مهني يضع الوطن والمواطن في مقدمة اهتمامه.
وأكد "الحيدر" أن تجربة أمير القصيم تمثل نموذجا ملهما في إدارة الأزمات، وترسيخ ثقافة العدالة الإدارية، وتعزيز جودة العمل المؤسسي في منظومة القطاع العام.