شاهد.. تشييع شهيد الواجب "الصبيحي" ومحافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذويه

ونقل "القرقاح"، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير تركي بن طلال، لذوي الشهيد؛ حيث قال: "الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن، في ميدان الشرف مدافعاً عن دينه وعن ثرى بلاد الحرمين الشريفين"، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.