شاهد.. تشييع شهيد الواجب "الصبيحي" ومحافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذويه

استقبل أهالي محافظة محايل يتقدمهم المحافظ محمد بن فلاح القرقاح، صباح اليوم، جثمان شهيد الواجب منسوب القوات المسلحة الرقيب أول محمد بن علي الصبيحي، الذي استُشهد على الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه ووطنه ومليكه.
شارك في دفن الشهيد، جمع كبير من رجال القوات المسلحة والقيادات الأمنية؛ بعد أن أُديت الصلاة عليه -رحمه الله- بجامع محمد الفلقي بحي الحيلة بالمحافظة.
ونقل "القرقاح"، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير تركي بن طلال، لذوي الشهيد؛ حيث قال: "الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن، في ميدان الشرف مدافعاً عن دينه وعن ثرى بلاد الحرمين الشريفين"، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانب آخر، أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، منوهين إلى فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعاً فداءً لترابه ضد أي معتدٍ غاشم.