أمير جازان يُطلق "المعرض الدولي للبُن السعودي 2024" بحضور وزراء وسفراء الدول

افتتح اليوم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، المعرض الدولي للبُن السعودي في نسخته الأولى التي يشرف على تنظيمها المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة بالشراكة مع الإمارة، وعدد من الجهات ذات العلاقة.
ولدى وصول أمير جازان مركز الأمير سلطان الحضاري (مقر المعرض) قصَّ الشريط إيذانًا بانطلاق المعرض، الذي يستمر يومَيْن، وتجول في أروقته وأجنحته التي تضم عددًا من الجهات الحكومية والخاصة والشركات والمختصين في مجال البُن، إضافة إلى أركان المزارعين الذين يعرضون منتجاتهم من البُن السعودي الفاخر.
بعد ذلك بُدئ الحفل المعد لتلك المناسبة، واشتمل على فقرات استعراضية، وفيلم وثائقي، كما تضمَّن كلمةً للرئيس التنفيذي المكلف للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان عبدالله الفيفي، التي رحَّب فيها بأمير منطقة جازان ونائبه وشركاء المكتب وضيوف المعرض، معربًا عن أمله بأن تكون النسخة الأولى من المعرض نقلة نوعية في مجال زراعة وصناعة البُن في السعودية.
وأوضح أن المعرض يأتي استكمالاً لجهود بُذلت في جميع المناطق التي تشتهر بزراعة البُن في الباحة وعسير وجازان، لافتًا النظر في الوقت نفسه إلى أن المعرض يختص بتأسيس زراعة وصناعة البُن السعودي، وتطويرها، من خلال الدعم وتكامل الجهود عبر منظومة عمل، ستكون بمنزلة انطلاقة لصناعة البُن في السعودية بجودة عالية، وقيمة مضافة، تستطيع المنافسة محليًّا وإقليميًّا، وبأسعار منافسة.
إثر ذلك بدأت مراسم تبادُل عشر اتفاقيات، تمت بين المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مع عدد من الجهات والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مجال صناعة البُن.
بعدها شهد أمير المنطقة أولى الجلسات الحوارية بعنوان "تحويل منطقة جازان إلى منصة للإنتاج والتبادُل التجاري العالمي"، شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين الفاضلي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة خالد أبو ديب، ومدير قطاع الصناعات الغذائية والزراعة بوزارة الاستثمار محمد العوهلي، والمزارع يحيى المالكي، والمدير التنفيذي لشركة "كوب أوف أكسيلانس -كوب النخبة-، غاري أوروتيا".
وسلطت الجلسة الضوء على مستقبل البُن السعودي، والتحديات والفرص، والسبل لتعزيز القيمة المضافة على الصعيد العالمي، وكيف يمكن لهذا المحصول الثمين أن يسهم في تشكيل استدامة وازدهار الزراعة والاقتصاد في السعودية.
وفي الختام كُرمت الجهات المشاركة في تنظيم المعرض والرعاة، والتُقطت الصور التذكارية مع أمير منطقة جازان.