أمير جازان يُطلق "المعرض الدولي للبُن السعودي 2024" بحضور وزراء وسفراء الدول

وأوضح أن المعرض يأتي استكمالاً لجهود بُذلت في جميع المناطق التي تشتهر بزراعة البُن في الباحة وعسير وجازان، لافتًا النظر في الوقت نفسه إلى أن المعرض يختص بتأسيس زراعة وصناعة البُن السعودي، وتطويرها، من خلال الدعم وتكامل الجهود عبر منظومة عمل، ستكون بمنزلة انطلاقة لصناعة البُن في السعودية بجودة عالية، وقيمة مضافة، تستطيع المنافسة محليًّا وإقليميًّا، وبأسعار منافسة.