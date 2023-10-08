بشرط وحيد…"الجوازات" تتيح خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين بعد تجديده إلكترونيًا

وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.