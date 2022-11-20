"بن حميد" ينوّه بالدور الكبير للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش مشاركة "بن حميد" في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي؛ مشددًا على أن المملكة تعمل على التصدي لخطاب الكراهية من خلال نشر رسالة الإسلام الحقة، في الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، ونشر قِيَم الدين الحنيف في البر والرحمة والتسامح بين البشر.