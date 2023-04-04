"السند" يطلع على النموذج الحديث للمصليات المتنقلة

اطلع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم، على النموذج الحديث للمصليات المتنقلة التي نفذتها الرئاسة العامة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف.
واستمع "السند" إلى شرح عن المشروع قدمه وكيل الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالله الشراحيلي؛ حيث أكد أن هذا المشروع يأتي في إطار الخدمات التوعوية التي تقدمها الرئاسة العامة لمرتادي المتنزهات والأماكن العامة التي لا يوجد بها مساجد، ضمن خطط الرئاسة التوعوية التي تحظى بالدعم الكبير والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.
وبيّن أن هذا المشروع يأتي إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في إعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع.
وتأتي هذه المصليات ضمن الوسائل التوعوية المتنقلة التي تستخدمها الرئاسة العامة، وتشمل المعرض الإلكتروني المتنقل، والحافلة والمنصة التوعوية.
يشار إلى أن المصليات المتنقلة تحوي مجموعة من التجهيزات التقنية الحديثة من شاشات العرض والوسائل البصرية المصاحبة، التي تسهم في إيصال رسالة الرئاسة التوعوية وتحقيق أهدافها.