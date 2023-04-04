"السند" يطلع على النموذج الحديث للمصليات المتنقلة

واستمع "السند" إلى شرح عن المشروع قدمه وكيل الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالله الشراحيلي؛ حيث أكد أن هذا المشروع يأتي في إطار الخدمات التوعوية التي تقدمها الرئاسة العامة لمرتادي المتنزهات والأماكن العامة التي لا يوجد بها مساجد، ضمن خطط الرئاسة التوعوية التي تحظى بالدعم الكبير والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.