شاهد.. نائب وزير النقل يزور مطار جدة ويطمئن على الخدمات النظامية داخل الصالات

ويتوفر في المطار تنوع ضخم وكبير في وسائل النقل المتاحة للمسافرين قد لا يوجد مثيله في مطارات المملكة والخليج بالإضافة إلى قطار الحرمين الذي يوفر رحلات مباشرة إلى مكة تصل في الذروة إلى 28 رحلة يومياً إلى مكة والمدينة، وكذلك خيارات الحافلات المباشر إلى مكة المكرمة وتصل إلى 48 رحلة يومياً من الصالة 1 والصالة الشمالية وسيارات الأجرة وتبلغ نحو 779 سيارة مجهزة لنقل المسافرين على مدار الساعة إلى وجهاتهم. بالإضافة إلى نحو 5 تطبيقات ذكية لتوفير سيارات الأجرة، جنباً إلى جنب مع عشرات الشركات المتخصصة في تأجير السيارات والموجودة على مدار الساعة في صالات الوصول.