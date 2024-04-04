شاهد.. نائب وزير النقل يزور مطار جدة ويطمئن على الخدمات النظامية داخل الصالات

عقب الحملة المشتركة للتوعية باستخدام وسائل النقل النظامية للحد من ظاهرة وسائل النقل غير المرخصة (الكدادة) في مطارات المملكة وفقاً للآلية المعتمدة من جهة الاختصاص، تفقد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح مساء أمس مطار الملك عبدالعزيز، واطمأن على خدمات وسائل النقل النظامية داخل صالات المطار، ورافقه الرئيس التنفيذي لمطارات جدة المهندس مازن محمد جوهر. وعدد من القيادات الأمنية والتشغيلية بالمطار.
يشار إلى أن الحملة تأتي بهدف توفير رحلة آمنة وسلسة للمسافرين منذ لحظة وصولهم للمطار وحتى مغادرتهم إلى مقار سكنهم، وقد بدأت مطارات جدة منذ الأسبوع الماضي في تطبيق الإجراءات النظامية لمخالفي النقل في المطارات الذين يمارسون نقل المسافرين بواسطة مركباتهم الخاصة، والذي ينص على غرامة قدرها 5000 ريال وحجز المركبة لمدة 24 ساعة مع تطبيق الإجراء المنصوص عليه نظاماً.
ويتوفر في المطار تنوع ضخم وكبير في وسائل النقل المتاحة للمسافرين قد لا يوجد مثيله في مطارات المملكة والخليج بالإضافة إلى قطار الحرمين الذي يوفر رحلات مباشرة إلى مكة تصل في الذروة إلى 28 رحلة يومياً إلى مكة والمدينة، وكذلك خيارات الحافلات المباشر إلى مكة المكرمة وتصل إلى 48 رحلة يومياً من الصالة 1 والصالة الشمالية وسيارات الأجرة وتبلغ نحو 779 سيارة مجهزة لنقل المسافرين على مدار الساعة إلى وجهاتهم. بالإضافة إلى نحو 5 تطبيقات ذكية لتوفير سيارات الأجرة، جنباً إلى جنب مع عشرات الشركات المتخصصة في تأجير السيارات والموجودة على مدار الساعة في صالات الوصول.
وحرصت مطارات جدة على توعية المسافرين باستخدام وسائل النقل النظامية؛ وذلك بهدف توفير تجربة تنقل سلسة وآمنة ومريحة للمسافرين، وأطلق مطار الملك عبدالعزيز حملة توعوية مكثفة منذ بداية موسم ذروة العمرة؛ وذلك لتشجيع المسافرين على استخدام وسائل النقل النظامية المتوفرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي على كافة منصاتهم الرقمية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من خلال بث رسائل توعوية بقرابة 6 لغات متنوعة، بالإضافة إلى استخدام مختلف شاشات العرض بالمطار، وشملت الحملة توعية المسافرين بالمخاطر المحتملة لاستخدام وسائل النقل غير النظامية، وتم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمطار، وكذلك عبر شركاء النجاح من كافة وسائل الإعلام.