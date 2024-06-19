خلال عمليتين أمنيتين.. القبض على مقيمين و3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالرياض وعسير

وجّهت الأجهزة الأمنية ضربتين ناجحتين لمحاولات ترويج السموم والمخدرات وذلك في منطقتي الرياض وعسير.
وفي الواقعة الأولى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما (26) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر.
وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي العملية الثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة عسير؛ لترويجهم (166) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.