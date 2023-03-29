احتراق حافلة مدرسية ظهر اليوم شمال الليث.. و"التعليم" يوضح

احترقت ظهر اليوم إحدى حافلات نقل الطلاب والطالبات بإحدى مدارس شمال محافظة الليث.
وأوضح لـ"سبق"، المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن أحمد العاقل، أن الحافلة تابعة لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي المتعهدة بنقل طلاب وطالبات تعليم الليث.
أضاف أن احتراقها حدث أمس الأربعاء عند الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا أثناء ذهابها للتزود بالوقود، حيث لم تكن أثناء الاحتراق في رحلة رسمية، وكانت خالية من الطلاب والطالبات، كما أن قائدها لم يتعرض لأي إصابة- ولله الحمد-.
وأضاف "العاقل": أمّنت الشركة حافلة بديلة في اليوم نفسه لنقل الطلاب إلى منازلهم.