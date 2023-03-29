احتراق حافلة مدرسية ظهر اليوم شمال الليث.. و"التعليم" يوضح

أضاف أن احتراقها حدث أمس الأربعاء عند الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا أثناء ذهابها للتزود بالوقود، حيث لم تكن أثناء الاحتراق في رحلة رسمية، وكانت خالية من الطلاب والطالبات، كما أن قائدها لم يتعرض لأي إصابة- ولله الحمد-.