شركة "رواء" تعرض تجربتها ومنتجاتها لزوار أسبوع لندن للتقنية

تعرض شركة رواء للتقنية، خدماتها ومنتجاتها في تجارة التجزئة والحلول السحابية لزوار أسبوع لندن للتقنية 2023، الذي يشارك فيه عدد من قادة الحكومات، وكبار رجال الأعمال، وصناع السياسات والمستثمرين حول العالم؛ وذلك لمناقشة التقنيات التي ستُغَيّر المستقبل والفرص الواعدة في المجال التقني.