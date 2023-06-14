شركة "رواء" تعرض تجربتها ومنتجاتها لزوار أسبوع لندن للتقنية

تعرض شركة رواء للتقنية، خدماتها ومنتجاتها في تجارة التجزئة والحلول السحابية لزوار أسبوع لندن للتقنية 2023، الذي يشارك فيه عدد من قادة الحكومات، وكبار رجال الأعمال، وصناع السياسات والمستثمرين حول العالم؛ وذلك لمناقشة التقنيات التي ستُغَيّر المستقبل والفرص الواعدة في المجال التقني.
وتأتي مشاركة شركة "رواء" ضمن الجناح السعودي لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الذي يضم عددًا من الشركات الريادية في مجال التقنية لعرض تجاربها ومشروعاتها في هذا الحدث التقني العالمي.
وصرّح المهندس محمد القصير الشريك المؤسس لـ"رواء" بأن المشاركة في هذا المحفل العالمي فرصةٌ مهمة للاستفادة من التجارب العالمية، وتبادل الخبرات مع المؤثرين والمختصين في التقنيات المستقبلية، وتوسيع شبكة التواصل مع الشركات العالمية، ومعرفة أفضل الممارسات في نمو الشركات الناشئة وتطورها.
وقال الأستاذ عبدالله الجضعي الشريك المؤسس لـ"رواء" إن أسبوع لندن للتقنية 2023 حدث مهم لمعرفة الاتجاهات الحديثة في فرص الاستثمار والتمويل في مجال الحلول التقنية؛ مضيفًا: سنتمكن في هذه القمة العالمية من عرض منتجاتنا في مجال قطاع التجزئة والحلول المالية، وإطلاع رجال الأعمال والشركات العالمية على تجربتنا".
الجدير بالذكر أن أسبوع لندن للتقنية يجذب الآلاف من المشاركين والمتحدثين من مختلف أنحاء العالم؛ لمعرفة أحدث الابتكارات التقنية، ومناقشة القضايا المستقبلية في المجال التقني، والقضايا الاجتماعية والبيئية التي يمكن حلها باستخدام التقنية.