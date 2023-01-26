الوطنية للإسكان "NHC" تبرم 22 اتفاقية لدعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات ودعم التقنية

وفي إطار دعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج وقعت الوطنية للإسكان 22 مذكرة تعاون وتفاهم مع 19 مزود خدمة هم: شركة الخزف السعودي، شركة المديفر، شركة رأس الخيمة، الشركة العربية للبلاط (أرتيك)، ركاز العالمية للاستثمار، شركة فازة، شركة القريشي، شركة شهامة الخليج، مصنع ألفا للأبواب الخشبية، عمران نجد (أوميكس)، شركة بيت الإبناء، مصنع الحصان للألمنيوم، الحلول المتكاملة للأبواب، مصنع بوخمسين الصناعية، شركة الزامل، شركة غلاس هوم السعودية، إعمار المدينة، شركة مصنع إعمار الشريف للخرسانة الجاهزة وشركة تكوين الراجحي، كما أبرمت الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة (كونيكس) المتخصصة في توفير حلول للتصاميم الهندسية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.