الوطنية للإسكان "NHC" تبرم 22 اتفاقية لدعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات ودعم التقنية

أبرمت الوطنية للإسكان "NHC" عدد من الاتفاقيات بقيمة تقارب 4 مليار ريال وذلك على هامش تدشين منصة مواد في منتدى مستقبل العقار، حيث تهدف المنصة إلى ربط المقاولين والمطورين العقاريين مع المصنّع أو المورد المعتمد من الوطنية للإسكان بهدف أتمتة إجراءات طلب المواد.
وفي إطار دعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج وقعت الوطنية للإسكان 22 مذكرة تعاون وتفاهم مع 19 مزود خدمة هم: شركة الخزف السعودي، شركة المديفر، شركة رأس الخيمة، الشركة العربية للبلاط (أرتيك)، ركاز العالمية للاستثمار، شركة فازة، شركة القريشي، شركة شهامة الخليج، مصنع ألفا للأبواب الخشبية، عمران نجد (أوميكس)، شركة بيت الإبناء، مصنع الحصان للألمنيوم، الحلول المتكاملة للأبواب، مصنع بوخمسين الصناعية، شركة الزامل، شركة غلاس هوم السعودية، إعمار المدينة، شركة مصنع إعمار الشريف للخرسانة الجاهزة وشركة تكوين الراجحي، كما أبرمت الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة (كونيكس) المتخصصة في توفير حلول للتصاميم الهندسية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتسهل المنصة الإلكترونية عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع مصانع وموردي مواد وتقنيات البناء لغرض دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات حيث تستهدف خدمات منصة مواد الإلكترونية مجموعة متنوعة من مواد البناء يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج.
وتأتي منصة مواد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم وتحفيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، والإسهام الفعال في تخفيض قيمة الوحدات السكنية لزيادة نسبة التملك للفرد، من خلال طرح مواد البناء والتشطيب بأسعار مخفضة عبر المنصة وتسهيل تخليص الإجراءات اللازمة، بالإضافة لدعم المصانع وزيادة كفاءة الإنتاج في مواد البناء.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان الأستاذ محمد البطي أن الشركة تعمل على مشاريع تجاوزت مبيعاتها 100 مليار ريال، حيث نستهدف الوصول لضعف القيمة خلال السنوات القادمة، وتعمل على دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات؛ مما يسهم في تحقيق مستهدفات هيئة المحتوى المحلي.
يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.