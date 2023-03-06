جلسة حوارية حول "تحليل البيانات" في المؤتمر العدلي الدولي

واستعرض المشاركون عددًا من البرامج والبحوث والتطوير والتجارب التقنية في المحاكم، إلى جانب الأنظمة القضائية واستخدامها ومحاولة حل المشكلات التي تتعلق بالتوافق بين مختلف الأنظمة، منوهين بأهمية التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي وطرق وأساليب استثماره في العمل العدلي وما وصلت إليه من تطور في العصر الحديث.