جلسة حوارية حول "تحليل البيانات" في المؤتمر العدلي الدولي

عُقدت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي اليوم، جلسة حوارية بعنوان "تحليل البيانات لتحسين العدالة"، بمشاركة مدير أبحاث البيانات الضخمة لسيادة القانون التابع لمركز الأبحاث القانونية المدنية والتجارب بجامعة الشعب الصينية وانج جو، وعضو لجنة التكنولوجيا والبيانات الضخمة في نقابة المحاميين بكين وانج يين، وروري رايدنق شريك في موربيل كابويتيان وودز للمحاماة.
وناقش المشاركون خلال الجلسة طرق تحقيق المنطقية في تقديم المساعدة القضائية من خلال الذكاء الاصطناعي، وأساليب التنبؤ بالحكم القضائي، ومستقبل تحليل البيانات في القطاع العدلي ومجالاته.
وتطرقوا إلى قوانين وأساسيات وأنواع الذكاء الاصطناعي، والتحيز ومستوى المخاطر في الخوارزميات، ووضع الأطر القانونية لاستخدام التقنيات الجديدة في النظام القضائي.
واستعرض المشاركون عددًا من البرامج والبحوث والتطوير والتجارب التقنية في المحاكم، إلى جانب الأنظمة القضائية واستخدامها ومحاولة حل المشكلات التي تتعلق بالتوافق بين مختلف الأنظمة، منوهين بأهمية التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي وطرق وأساليب استثماره في العمل العدلي وما وصلت إليه من تطور في العصر الحديث.