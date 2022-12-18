فائض وشركاء.. قفزة للتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون في 365 يوماً

وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس، فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن حوالي ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس أسهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال العام 2021م ما قيمته 668.6 مليار دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 52.5% مقارنة بالعام 2020م، حيث بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال العام 2021م ما قيمته 564.4 مليار دولار أمريكي بارتفاع مقداره 57.2% مقارنة بعام 2020م، وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021م بارتفاع مقداره 30.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م، في حين سجّل إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2020م لتبلغ ما قيمته 478.0 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021م.