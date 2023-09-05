"جامعة جازان": لم نفصل أي موظفات.. وسنلاحق المسيئين

أصدرت جامعة جازان بيانًا، تؤكد فيه عدم صحة ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة، بادعاء فصل الجامعة عددًا من الموظفات المواطنات.