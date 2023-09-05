"جامعة جازان": لم نفصل أي موظفات.. وسنلاحق المسيئين

أصدرت جامعة جازان بيانًا، تؤكد فيه عدم صحة ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة، بادعاء فصل الجامعة عددًا من الموظفات المواطنات.
وقالت الجامعة في بيانها: "تود الجامعة إيضاح أن الحالات التي تطرقت لها تلك المواقع هي لمنسوبات إحدى شركات القطاع الخاص، التي انتهت عقودها مع الجامعة، ولا ترتبط الجامعة بأية صفة وظيفية أو تعاقدية على الإطلاق مع منسوبات الشركة".
وأكدت جامعة جازان اعتزازها بجميع الكوادر البشرية من أبناء وبنات الوطن، وأنها تفخر بدورهم ومساهمتهم في مسيرة بناء وتطور الجامعة، كما تحتفظ الجامعة بحقها تجاه من يحاول الإساءة لها أو لأحد منسوبيها وطلبتها دون وجه حق باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلتها الدولة.
وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت شائعة عن فصل ١٠٠ موظفة على نظام التعاقد من جامعة جازان؛ وذلك بحجة عدم قدرة الجامعة على دفع رواتبهن، وهذا ما نفته الجامعة في بيانها.