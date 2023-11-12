"عسل أبو نايف" راعيًا رسميًّا للمنتخب السعودي لكمال الأجسام 2023-2024

الجدير بالذكر أن "عسل أبو نايف" نشأ منذ عام 1993م بعد أن تعلم على يد والده الذي كان يحظى بخبرة تجاوزت الأربعين عامًا في مجال النحل وصناعة الأعسال، ومن ثم بدأ في رحلته في عالم تربية النحل والمناحل إلى يومنا هذا. وما كان كل هذا النجاح إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم لثقة واجتهاد مستمرَّيْن لتقديم أعلى معايير الجودة، والحرص على توفير بيئة متكاملة لتربية النحل؛ لضمان إنتاج أفضل وأجود أنواع العسل في السعودية.