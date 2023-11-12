"عسل أبو نايف" راعيًا رسميًّا للمنتخب السعودي لكمال الأجسام 2023-2024

بحضور صقر العيبان الرئيس التنفيذي لـ"عسل أبو نايف"، وفارس الدخيل المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكمال الأجسام، تم توقيع اتفاقية على رعاية المنتخب السعودي لموسم 2023 - 2024، وجميع فعاليات وبطولات الاتحاد.
من جانبه، قال صقر العيبان، إن هذه الرعاية جاءت حرصًا من "عسل أبو نايف" على دعم الجانب الرياضي، الذي يشهد طفرت كبيرة ودعمًا لا محدود من قِبل القيادة الرشيدة؛ لتحقيق مخرجات رؤية 2030، التي تحظى بدعم مباشر من قِبل عراب الرؤية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -. كذلك تأتي دعمًا للمنتخب السعودي الذي يُمثِّل السعودية في المحافل الدولية.
الجدير بالذكر أن "عسل أبو نايف" نشأ منذ عام 1993م بعد أن تعلم على يد والده الذي كان يحظى بخبرة تجاوزت الأربعين عامًا في مجال النحل وصناعة الأعسال، ومن ثم بدأ في رحلته في عالم تربية النحل والمناحل إلى يومنا هذا. وما كان كل هذا النجاح إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم لثقة واجتهاد مستمرَّيْن لتقديم أعلى معايير الجودة، والحرص على توفير بيئة متكاملة لتربية النحل؛ لضمان إنتاج أفضل وأجود أنواع العسل في السعودية.