محليات

العثور على المفقود "السلمي" بصحة جيدة بأحد المراكز التسويقية بجدة

عثر عليه أحد قرّاء "سبق" بعد تغيبه منذ أول يوم برمضان
المفقود محمد السلمي
المفقود محمد السلمي
سعود الدعجاني
سعود الدعجاني

ساهمت "سبق" في العثور على المفقود الخمسيني محمد سعد الحمودي السلمي، المتغيّب من أول شهر رمضان؛ حيث عثر عليه أحد قرّاء "سبق" في أحد المراكز التسويقية في حي الحمدانية شمال جدة، وهو في حالة صحية جيدة.

وكشف أحد أقارب "السلمي" أنه تواصل معه شخص قرأ خبر "سبق" منقولًا في أحد الحسابات في تطبيق "التيك توك"، مفيدًا بما قرأه بجوار أحد المراكز التسويقية بحي الحمدانية.

وتابع قائلًا: حضرت للموقع، وبالفعل وجدت قريبي في حالة صحية جيدة، معربًا عن شكره لكل من تواصل معه وأسهم في العثور على قريبه، ومنوهًا إلى دور "سبق" في المساهمة في عودة قريبه.

جدة
المفقود محمد السلمي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org