العثور على المفقود "السلمي" بصحة جيدة بأحد المراكز التسويقية بجدة

ساهمت "سبق" في العثور على المفقود الخمسيني محمد سعد الحمودي السلمي، المتغيّب من أول شهر رمضان؛ حيث عثر عليه أحد قرّاء "سبق" في أحد المراكز التسويقية في حي الحمدانية شمال جدة، وهو في حالة صحية جيدة.