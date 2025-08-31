رسميًا.. "كبار العلماء" تحسم الجدل حول حمل الزوجة الثانية نيابة عن الأولى

وجاءت فتوى المطلق ردًا على سؤال وُجّه للبرنامج، عن رجل متزوج من امرأتين، إحداهما لديها بويضات سليمة لكنها غير قادرة على الحمل، في حين أن الأخرى قادرة على الحمل ووافقت على أن تحمل نيابة عنها، متسائلًا عن الحكم الشرعي لنقل البويضة الملقحة بين الزوجتين.