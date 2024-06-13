وزير السياحة: أبواب المملكة مفتوحة للاستثمارات في القطاع السياحي

وأكد وزير السياحة، التزام المملكة بتحقيق السياحة المستدامة من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة (STGC) الذي يعزز الانبعاثات الصافية الصفرية ويحافظ على البيئة؛ منوهًا بأنها تحرص على إقامة شراكات وثيقة مع البلدان في جميع أنحاء العالم، ومن الأمثلة على ذلك مذكرة التفاهم التي وقّعتها المملكة مع البرازيل في عام 2022م.