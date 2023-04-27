انهيارات وسيول على الطريق تجدد مطالب أهالي "عثوان" لـ"النقل": أنهوا معاناتنا!

تجددت مطالبات أهالي مركز عثوان بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان، لوزارة النقل بفتح ملف طريقهم الذي بات بحاجة لرفع مستوى السلامة، نظراً لوقوع أجزاء منه على مستوى أدنى من ارتفاع مجرى الوادي، مما قد يعرضهم للمخاطر عند هطول الأمطار وجريان سيول عثوان.
وقال الأهالي إن الطريق متهالك وتعرض اليوم للانهيارات بعد أمطار شهدتها محافظة الداير بني مالك، وازداد تضرراً بسبب جريان مياه الأمطار عليه بكثافة مما يتسبب بتضرر أجزاء منه وتعريض المارة للخطر.
وأشاروا إلى أن المركز بحاجة ماسة إلى فتح ملف الطريق والنظر في حاجته لمشروع توسعة وعبارات لمياه الأمطار وصيانة دورية تلبي احتياجات المارة.
وقال الأهالي إنه بالنسبة للجزء شبه المكتمل من الطريق، فهو يفتقد للمصدات والحمايات من الانهيارات الصخرية المفاجئة.
ويعد مركز عثوان أحد أكبر مراكز محافظة الداير بني مالك، وهو من أعلى القمم الجبلية.