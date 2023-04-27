انهيارات وسيول على الطريق تجدد مطالب أهالي "عثوان" لـ"النقل": أنهوا معاناتنا!

تجددت مطالبات أهالي مركز عثوان بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان، لوزارة النقل بفتح ملف طريقهم الذي بات بحاجة لرفع مستوى السلامة، نظراً لوقوع أجزاء منه على مستوى أدنى من ارتفاع مجرى الوادي، مما قد يعرضهم للمخاطر عند هطول الأمطار وجريان سيول عثوان.