"الجماز": عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة وهذا فضلها في القرآن والسنة

وقال "الجماز": من مواسم الطاعة العظيمة العشرُ الأول من ذي الحجة، التي فضلها الله تعالى على سائر أيام العام؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام) يعني أيام العشر، قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه البخاري.