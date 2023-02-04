المملكة تسعى لإنتاج أكثر من نصف مليون طن من الاستزراع البحري خلال 8 سنوات

وأضاف أن من بين المبادرات التي تم إطلاقها لتطوير هذا القطاع الحيوي: برامج البحث والتطوير من أجل تطوير وتحسين كفاءة الأسماك المحلية، بجانب الحملات التسويقية لزيادة الوعي والاستهلاك لمنتجات المأكولات البحرية المحلية، ودعم البنى التحتية، وبناء القدرات، إضافة إلى دعم الأبحاث لتحسين كفاءة تقنيات إنتاج الطحالب والأعشاب البحرية؛ بهدف إنتاج بروتين عالي الجودة للأعلاف الحيوانية والسمكية، ودعمًا لهذه الجهود تستضيف المملكة في الثاني عشر من فبراير الجاري المؤتمرَ الدولي للطحالب والأعشاب البحرية، وهو أول مؤتمر مختص يُعقد في الشرق الأوسط، بمشاركة العديد من الوزراء المعنيّين ونخبة من العلماء الخبراء؛ لرسم خارطة طريق تنفيذية لإطلاق مشاريع عملاقة.