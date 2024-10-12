"العصيمي": التيارات الجوية الشمالية تؤدّي إلى استقرار الطقس وارتفاع الحرارة شمال المملكة وبرودة الأجواء جنوبًا

وأشار إلى أنّ المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة قد تشهد أجواء أكثر برودة بسبب تسرب الهواء البارد من أواسط آسيا، مستفيدًا من تواجد المرتفع الجوي شمال المملكة، مضيفًا: أن هذه الأنماط الجوية تؤثّر بشكل ملحوظ على حالة الطقس في المنطقة خلال الفترة القادمة.