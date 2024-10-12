"العصيمي": التيارات الجوية الشمالية تؤدّي إلى استقرار الطقس وارتفاع الحرارة شمال المملكة وبرودة الأجواء جنوبًا

قال الباحث في علم المناخ والعضو المؤسس لجمعية الطقس والمناخ في السعودية، عبدالله العصيمي: إن التيار الدافئ شمال غرب المحيط الهادئ يتسبّب في برودة ملحوظة شمال شرقه، وهو ما يُعرف بالنمط السالب لتذبذب "PDO" و"PNA".
وأوضح "العصيمي" عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّ هذه الظروف الجوية تؤدّي إلى انخفاض الضغط الجوي في منطقة سيبيريا وأواسط آسيا، مع امتداد مرتفع جوي من جنوب غرب روسيا حتى شرق البحر المتوسط وشمال المملكة؛ ما يساهم في استقرار الطقس وارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق.
وأشار إلى أنّ المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة قد تشهد أجواء أكثر برودة بسبب تسرب الهواء البارد من أواسط آسيا، مستفيدًا من تواجد المرتفع الجوي شمال المملكة، مضيفًا: أن هذه الأنماط الجوية تؤثّر بشكل ملحوظ على حالة الطقس في المنطقة خلال الفترة القادمة.