خاصة في العشر الأواخر.. تكثيف الدروس العلمية في الحرمين على مدار شهر رمضان

تضاعفت برامج الدروس التوجيهية والعلمية التي أعدتها رئاسة الشؤون الدينية، يلقيها عدد من أصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء، ومن أصحاب الفضيلة العلماء المتخصصين بمختلف العلوم الشرعية، طوال شهر رمضان المبارك، وبشكل خاص خلال العشر الأواخر، حيث لا يخلو ركن من أروقة الحرم الشريف من الدروس الدينية في العلوم الشرعية؛ المستمدة من الكتاب والسنة في مختلف التخصصات؛ كالفقه، والعقيدة، والأصول، والتفسير، والسيرة النبوية، فضلًا عن التوجيه والإرشاد الديني؛ عقب صلاة التراويح وعقب صلاتي الفجر والعصر.