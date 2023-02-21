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شاهد.. الحرس الوطني يبتهج بيوم التأسيس بـ"حي طاريها"

يهدف من خلاله إلى تعزيز روح المواطنة وترسيخ هوية الانتماء
شاهد.. الحرس الوطني يبتهج بيوم التأسيس بـ"حي طاريها"
عيسى الحربي
عيسى الحربي

أنتجت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الحرس الوطني عملاً فنيًّا، تهدف من خلاله إلى تعزيز روح المواطنة، وترسيخ هوية الانتماء، تزامنًا مع ذكرى احتفالات السعودية بيوم التأسيس.

وكتب الشاعر مسلط الميموني أبياتًا شعرية، بعنوان "حي طاريها"، متماهية في إبداعها مع الألحان والغناء، وتفاعُل الأداء العسكري.

وتعمل وزارة الحرس الوطني دائمًا على المشاركة في المناسبات الوطنية بأعمال إبداعية، تتنوع بين الأفلام الوثائقية والأفكار الإبداعية.. وسبق أن قدَّمت "سهم معزي"، و"10-1"، و"اللواء الذهبي"، و"غن يا وادي حنيفة".. وغيرها من الأعمال التي لاقت الإعجاب والثناء، وفازت بالجوائز.

وزارة الحرس الوطني
يوم التأسيس

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