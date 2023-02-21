شاهد.. الحرس الوطني يبتهج بيوم التأسيس بـ"حي طاريها"

وتعمل وزارة الحرس الوطني دائمًا على المشاركة في المناسبات الوطنية بأعمال إبداعية، تتنوع بين الأفلام الوثائقية والأفكار الإبداعية.. وسبق أن قدَّمت "سهم معزي"، و"10-1"، و"اللواء الذهبي"، و"غن يا وادي حنيفة".. وغيرها من الأعمال التي لاقت الإعجاب والثناء، وفازت بالجوائز.