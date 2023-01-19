"السديس" يعلن 3 مكونات جديدة بشأن متقاعدي شؤون المسجدين

وقال الرئيس العام: عندما تدعو الحاجة إِلى متقاعدي الرئاسة وخبراتهم فستظل قائمةً ومتصلةً، فالرئاسة تفتح الأبواب لهم كونهم بيوت خبرة متميِّزة، وكنوزًا علمية متأَلِّقة، ومكاتب استشارية متنقِّلة، والاجتماع بهم اجتماعُ تعاونٍ، واتفاق على أن ينهل اللاحق من خبرة السابق، ويبذل السابق للاحق التوجيه والنُّصح والإرشاد.