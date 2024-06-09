اتحاد عذيب "قو للاتصالات" توصي بتوزيع أرباح نقدية لأول مرة في تاريخها بعد أن تجاوزت ايراداتها المليار ريال

من ناحية الأداء المالي ركزت الشركة على زيادة الربحية وترشيد التكاليف و تحسين الموقف المالي للشركة، حيث تمكنت الشركة من زيادة راس المال بمبلغ 250 مليون ريال سعودي والذي سينعكس إيجابا على نمو الشركة المستقبلي ، بالإضافة إلى الاستمرار في معالجة المديونيات حيث وقعت الشركة اتفاقية مع شركة "توال" لتسوية جميع الأرصدة والمستحقات، وتحويل ملكية أبراج الاتصالات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تسوية مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مما أسفر عن شطب 64 مليون ريال من المستحِقّات الحكومية المتنازع عليها بالإضافة إلى سداد مبلغ 63.8 مليون ريال بالتقسيط على سبع سنوات ابتداءً من 2025‏ ، كما شهدت الشركة تحسنا ملحوظاً في التدفقات النقدية نتيجة تحسن التحصيل من العملاء مما انعكس ايجابا على القيمة النقدية المتوفرة للشركة.