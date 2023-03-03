وسط منظومة متكاملة.. 304.555 مصلٍّ يؤدون الجمعة في المسجد النبوي

وقدّمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف خدماتها المتنوعة للمصلين من المعتمرين والزوار، ووقفت على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من وإلى المسجد النبوي، وعملت على توفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكراسي خاصة للمحتاجين لها، واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تخدم المصلين، وتُسهل عليهم أداء عبادتهم.