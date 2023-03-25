يومه أطول من سنته.. شاهد اقتران للزهرة والقمر يزين سماء المملكة طوال رمضان

وأضاف "الفليح": كوكب الزهرة هو الكوكب الدري الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور، ومن مميزات كوكب الزهرة أن يومه أطول من سنته؛ حيث اليوم الواحد فيه يعادل 243 يومًا أرضيًّا، وسنته تُعادل 224 يومًا أرضيًّا وهو يشاهد في هذه الأيام في الأفق باتجاه الغرب وفي الأشهر القادمة يشاهد في الشرق وقت الفجر ولا يُرى في وسط السماء.