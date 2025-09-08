جامعة طيبة تطلق برنامج "معسكر ريادة الأعمال الجامعية"

أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، برنامج معسكر ريادة الأعمال الجامعية لتمكين الطلاب وحديثي التخرج من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
ويشمل البرنامج ورش عمل تأسيسية، ومعسكرًا تدريبيًا مكثفًا، وجلسات إرشاد، ولقاءات تحفيزية يقدمها خبراء في الابتكار وريادة الأعمال، ضمن رحلة تمتد حتى 11 سبتمبر الحالي، تجمع المشاريع المميزة التي اجتازت مراحل الفرز والتقييم، لتخوض تجربة مكثفة تصقل الأفكار وتحولها إلى مشاريع واعدة.
ويجسد ذلك حرص الجامعة على دعم بيئة ريادة الأعمال والجيل الصاعد من المبتكرين بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.