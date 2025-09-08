جامعة طيبة تطلق برنامج "معسكر ريادة الأعمال الجامعية"

ويشمل البرنامج ورش عمل تأسيسية، ومعسكرًا تدريبيًا مكثفًا، وجلسات إرشاد، ولقاءات تحفيزية يقدمها خبراء في الابتكار وريادة الأعمال، ضمن رحلة تمتد حتى 11 سبتمبر الحالي، تجمع المشاريع المميزة التي اجتازت مراحل الفرز والتقييم، لتخوض تجربة مكثفة تصقل الأفكار وتحولها إلى مشاريع واعدة.