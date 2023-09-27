توقيع مذكرة تعاون لإطلاق البرنامج التنفيذي لمشروع مؤشر الثقافة في العالم الإسلامي

وقّع مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، اليوم، مع مدير منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، البرنامج التنفيذي لمشروع مؤشر الثقافة لدول العالم الإسلامي، وذلك بهدف التنسيق ومتابعة أعمال تنفيذ المشروع.
وجرت مراسم توقيع البرنامج على هامش انعقاد المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 25 - 26 سبتمبر 2023م، بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية.
وأشار مساعد وزير الثقافة إلى أنَّ توقيع البرنامج التنفيذي مع منظمة الإيسيسكو يأتي استكمالاً لجُهود المملكة في دعم المشاريع الثقافية، ومنها مشروع المؤشر الذي بُني على تجربة المملكة في تقرير الحالة الثقافية، وهو تقرير سنوي يصدر عن وزارة الثقافة السعودية بدءاً من العام 2019م، ويرصد تطور القطاع الثقافي في المملكة ويتابع مؤشراته، وسيُسهم في نقل هذه التجربة إلى النظراء في المؤسسات الثقافية الحكومية في دول العالم العربي والإسلامي.
وأكد الطوق أن "المؤشرات الثقافية تُعدُّ مَورداً قيّماً للمختصين في المجال الثقافي، ودليلاً ملموساً لمنجزاتهم في إثراء الثقافة في كل دولة، وتُسهم أيضاً في تحسين الحَوكمة في المجال الثقافي وتقييم السياسات، إلى جانب تعزيز النقاشات المعمّقة بين المهتمين بالشأن الثقافي في الدول العربية والإسلامية، وتعزيز المشاركة والحضور في النشاطات العالمية".
يُذكر أن مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج التنفيذي لمشروع مؤشر الثقافة لدول العالم الإسلامي تأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقَّعة مسبقاً بين وزارة الثقافة والإيسيسكو للتعاون في المجال الثقافي.
ويسعى مشروع مؤشر الثقافة في العالم الإسلامي إلى رصد تحول المشهد الثقافي وتطوره وتوثيق إنجازاته وإثرائه عبر مؤشراتٍ ثقافية تقع ضمن أربعة أبعادٍ ومحاورَ أساسية، تتمثل في: (الثقافة من أجل التنمية الاقتصادية، والثقافة من أجل البيئة والمناخ والقدرة على الصمود، والثقافة من أجل التنمية الاجتماعية، والثقافة من أجل الانفتاح والتنوع).