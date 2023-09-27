توقيع مذكرة تعاون لإطلاق البرنامج التنفيذي لمشروع مؤشر الثقافة في العالم الإسلامي

وأشار مساعد وزير الثقافة إلى أنَّ توقيع البرنامج التنفيذي مع منظمة الإيسيسكو يأتي استكمالاً لجُهود المملكة في دعم المشاريع الثقافية، ومنها مشروع المؤشر الذي بُني على تجربة المملكة في تقرير الحالة الثقافية، وهو تقرير سنوي يصدر عن وزارة الثقافة السعودية بدءاً من العام 2019م، ويرصد تطور القطاع الثقافي في المملكة ويتابع مؤشراته، وسيُسهم في نقل هذه التجربة إلى النظراء في المؤسسات الثقافية الحكومية في دول العالم العربي والإسلامي.