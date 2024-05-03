بالصور.. محمية الإمام تركي الملكية تشهد ازدهارًا نباتيًّا ملحوظًا منذ الربيع الماضي

وتركز جهود المحمية على حماية الحياة الفطرية، واستعادة التوازن البيئي، وإعادة إحياء الغطاء النباتي.. وقد نتج من ذلك ارتفاع معدل الغطاء النباتي وصولاً إلى مستوى 8.5% في عام 2024 بعد أن كان قد سجل 1.4% في عام 2018؛ وهو ما يعكس نجاح مبادرات التشجير، ومشاريع غرس الشتلات ونثر البذور، خاصة في الأودية ومناطق الفياض.