مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد الحركة لـ"سبعينية" بعملية معقدة لاستبدال مفصل ركبة صناعية بآخر نوعي

واستطرد د. القحطاني الحاصل على الزمالة الكندية للإصابات الرياضية وجراحة المناظير واستبدال المفاصل، قائلاً أن المراجعة أخضعت لعملية جراحية معقدة تم فيها استخراج المفصل الصناعي القديم، واستبداله بآخر نوعي مخصص لمثل هذه الحالات، كما تم وضع دعامات لتثبيت المفصل، مشيراً إلى أن العملية مضت بصورة سلسلة ووفقاً للخطة العلاجية، وتكللت ولله الحمد جهود الفريق الطبي بالنجاح، إذ عادت المريضة للمشي على قدميها بصورة طيبة بعد العملية مباشرة بمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي، قبل أن تغادر المستشفى بعد أيام بحالة جيدة.