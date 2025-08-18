مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد الحركة لـ"سبعينية" بعملية معقدة لاستبدال مفصل ركبة صناعية بآخر نوعي

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالخبر، عملية استبدال مفصل ركبة معقدة وناجحة، أنهت معاناة سيدة تبلغ من العمر "74" عاماً كانت قد خضعت لجراحة مماثلة بمستشفى آخر منذ نحو "18" عاماً، وعانت مؤخراً من حزمة واسعة من الأعراض الحادة، التي غيرت نمط حياتها.
وقال د. محمد عبدالله القحطاني استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل والإصابات الرياضية، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المراجعة قدمت إلى المستشفى وهي تشتكي من عدم القدرة على الحركة، والآلام الحادة والتورم، وعدم القدرة على مد الركبة أو ثنيها بشكل كامل، مع تشوه واضح في الساق والركبة.
وأوضح د. القحطاني أن الفريق الطبي أخضعها لفحوصات طبية دقيقة، أهمها الأشعة المقطعية لاختبار جودة العظام وكثافتها، والتأكد مما إذا كانت مصابة بالهشاشة أم لا، وغيرها من الفحوصات التي بينت وجود تخلخل وانحراف في المفصل، مع تآكل العظم، وتلف الغضاريف.
واستطرد د. القحطاني الحاصل على الزمالة الكندية للإصابات الرياضية وجراحة المناظير واستبدال المفاصل، قائلاً أن المراجعة أخضعت لعملية جراحية معقدة تم فيها استخراج المفصل الصناعي القديم، واستبداله بآخر نوعي مخصص لمثل هذه الحالات، كما تم وضع دعامات لتثبيت المفصل، مشيراً إلى أن العملية مضت بصورة سلسلة ووفقاً للخطة العلاجية، وتكللت ولله الحمد جهود الفريق الطبي بالنجاح، إذ عادت المريضة للمشي على قدميها بصورة طيبة بعد العملية مباشرة بمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي، قبل أن تغادر المستشفى بعد أيام بحالة جيدة.
