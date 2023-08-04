"سابك" تتبنى منظومة بلاستيكية جديدة سعياً للوصول إلى عالم أكثر نقاءً واخضراراً

وبدأت مبادرة (تروسيركل™) هذا العام في مشروع تجريبي لاستخدام تقنية (بلوك تشين) في التتبع الرقمي وتحقيق مزيد من الشفافية على طول سلسلة الإمدادات بالتعاون مع كل من شركة (فينبوت) المختصة في قطاع التقنية، وشركة (بلاستيك إنيرجي)، وشركة (إنترابلاس) المتخصّصة في التعبئة والتغليف، ويتوقع أن يسهم المشروع في خفض التكاليف، والاقتصاد في الوقت، وتعزيز تكامل البيانات لجميع الشركاء في سلسلة القيمة، مما سيسهم في تسهيل عمليات الجمع والفرز والتدوير.