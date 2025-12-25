"الأمن البيئي" يضبط 3 مخالفين لنظام البيئة في محميات ومواقع طبيعية بالمملكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات متنوعة في مناطق ومحميات مختلفة، تمثلت في التخييم دون ترخيص، والرعي في مواقع محظورة، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وشملت المخالفات ضبط مواطن في محمية الملك عبدالعزيز الملكية لتخييمه دون ترخيص، وهي مخالفة تصل عقوبتها إلى غرامة مالية قدرها 3,000 ريال، إضافة إلى ضبط آخر في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ارتكب مخالفة رعي 92 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، وتبلغ غرامة كل متن 500 ريال.
كما ضُبط مواطن ثالث في المنطقة الشرقية لقيامه بإشعال النار في غير المواقع المخصصة لها داخل المواقع الطبيعية، وهي مخالفة تصل غرامتها أيضًا إلى 3,000 ريال، لمخالفتها تعليمات المحافظة على الغطاء النباتي.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون تحميل المبلّغ أي مسؤولية.