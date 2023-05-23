خبير تربوي: دعم الجهات الحكومية والأهلية للتعليم المستمرّ لم يصل بعد إلى المستوى المأمول

وأكّد الدكتور الشريف أن الاستثمار في الإنسان هو واجب وطني على الجميع، وأنّ المجتمعات التي ترتفع فيها معدلات الشراكة المجتمعية في التعليم تنهض أسرع من غيرها، وفيها يرتقي التعليم ويتغلَّب على المشكلات التي تواجهه، من خلال تنويع مصادر التعليم وتبنّي صيغ المشاركة في الكُلفة، والاستثمار في البرامج التدريبية، بما يعمل على زيادة الموارد، وتحقق التنمية أهدافها المنشودة؛ لما للتعليم المستمر من عوائد اقتصادية، وعامل أساسي لتحقيق التنمية وسدّ الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.