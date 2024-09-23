‎وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة

‎رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

‎وقال وزير الموارد البشرية بهذه المناسبة: "تأتي الذكرى الـ 94 لليوم الوطني شاهدًا على تاريخ عريق ومسيرة بطولات مظفرة قادها ملوك هذه الدولة انطلاقًا من رحلة الكفاح الخالدة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود- طيب الله ثراه- وواصل مسيرتها من بعده أبناؤه الملوك وفق نهج متين قائم على ركائز الدين والعدل والمساواة، ونستذكر فيه معاني الولاء والوحدة والانتماء، ونستشعر معه نعمة الرخاء والأمن والاستقرار.