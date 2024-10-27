عروض للطهاة تجذب زوار موسم العلا للتمور 2024

ويتضمن سوق المزارعين، الذي يستقبل زواره حتى التاسع من نوفمبر المقبل، فعاليات متنوعة؛ تشمل منطقة للأطفال، وسوقاً بعشرات الأجنحة التي تتيح فرصاً اقتصادية للأسر المنتجة وأهالي العلا، منها أجنحة وأركان للتمور ومنتجاتها المتنوعة، والعسل، والنباتات والأزهار، ومنتجات البرغرينا والملابس والأزياء التراثية، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى المقاهي.