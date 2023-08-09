بالهجن والسيارات.. "بيئة الطائف" تنظم مسيرة للاحتفاء بوصول القافلة الزراعية الإرشادية

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف صباح اليوم، مسيرة بالهجن والسيارات الرسمية؛ احتفاءً بوصول القافلة الزراعية الإرشادية للمحافظة، وتأكيدًا على أهمية دورها في تنمية القطاع الزراعي بالمحافظة.
وانطلقت المسيرة فور وصول القافلة لنقطة الضبط الأمني بالسر مرورًا بشارع الحدائق ووصولًا لمقر إقامتها بالقرب من مصلى العيد بالردف.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن الطائف على موعد غدًا مع انطلاق فعاليات أكبر قافلة على مستوى العالم والمسجلة لدى موسوعة غينيس للأرقام القياسية تحت رعاية الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف.
وبيّن "القاضي" أن القافلة تهدف لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.
يُذكر أن القافلة الإرشادية، تشتمل على الديوانية الإرشادية والمعرض الزراعي والمختبر الزراعي المتنقل لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض الفطرية النباتية للمزارعين، وكذلك نموذج البيت المحمي، وركن خاص للأطفال للترفيه وتنمية مهاراتهم، إلى جانب المسرح الذي سيقام به العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات؛ فضلًا عن الندوات الإرشادية الحقلية المصاحبة لفعاليات القافلة.
وتتضمن أركان القافلة: ركن الهدايا التذكارية، والشاشات المتحركة لتقديم عروض الأفلام الزراعية والإرشادية للزوار من المزارعين والنحالين ومربي الماشية والصيادين، بالإضافة إلى الديوانية التي تتكون من مجلس متنقل لاستقبال المسؤولين والمزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين لتقديم برامج إرشادية زراعية، كما يرافق القافلة استديو متنقل يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة مجهز بأحدث التجهيزات، بالإضافة لأركان ومساحات مخصصة للمشاركين لعرض منتجات المزارعين والنحالين وغيرهم.