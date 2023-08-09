بالهجن والسيارات.. "بيئة الطائف" تنظم مسيرة للاحتفاء بوصول القافلة الزراعية الإرشادية

يُذكر أن القافلة الإرشادية، تشتمل على الديوانية الإرشادية والمعرض الزراعي والمختبر الزراعي المتنقل لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض الفطرية النباتية للمزارعين، وكذلك نموذج البيت المحمي، وركن خاص للأطفال للترفيه وتنمية مهاراتهم، إلى جانب المسرح الذي سيقام به العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات؛ فضلًا عن الندوات الإرشادية الحقلية المصاحبة لفعاليات القافلة.