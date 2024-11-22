حدث تاريخي.. اعتماد "معاهدة الرياض" لقانون التصاميم لتسهيل حماية الأعمال الإبداعية

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن اختيار اسم "معاهدة الرياض" يعكس المكانة التي تحتلها المملكة كجسر للتواصل بين الثقافات ومركز لدعم المبادرات العالمية. كما أن اعتماد معاهدة الرياض يعد إنجازًا تاريخيًّا يعكس تعاون ومساهمة المملكة في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء. وستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.