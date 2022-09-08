الفالح: مجموع الاستثمارات في المنطقة الصناعية بجازان يفوق 80 مليار ريال

ولفت النظر إلى أننا اليوم نحتفل بتدشين ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقبل فترة وجيزة شهدنا تشغيل أحدث مصافي أرامكو السعودية، ليصل مجموع الاستثمارات في المنطقة الصناعية في جازان إلى ما يزيد على 80 مليار ريال؛ مما سيسهم في إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف بإذن الله، وتحقيق أهدافنا الاستثمارية للصناعات الأساسية والتحويلية، التي نسعى لتبلغ تريليون ريال بحلول 2030؛ مشيرًا إلى أن الموانئ تُشكل الركن الأساسي للتنمية الصناعية، وهي أيضًا بوابات الدخول والتصدير إلى الدول المتقدمة واقتصاداتها، وبهذا سيكون ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مركزًا لتقديم خدمات لوجستية حديثة ومتقدمة، ليس للمملكة فقط، بل لمنطقة الشرق الأوسط؛ لأنه يقع على واحد من أهم ممرات النقل البحري على مستوى العالم؛ إذ يمر به 13%- 15% من التجارة العالمية.