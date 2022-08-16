بعد 45 عامًا من التقاطها بالفضاء.. شاهد تصريح "فلكية جدة" عن إشارة "واو" الغامضة
ألقت الجمعية الفلكية بجدة، الضوءَ على إشارة "واو" التي التقطها تلسكوب راديوي في 15 أغسطس 1977، وقالت إنها صدرت عن "كائنات فضائية".
وحسب موقع "الحرة"، قالت الجمعية في منشور عبر حسابها بموقع "تويتر"، الاثنين: إن الإشارة التي بلغت مدتها 72 ثانية "تعتبر صادرة عن مخلوقات فضائية، ولا يُعرف حتى الآن طبيعة ولا أصل هذه الإشارة وإن كانت مشفرة أم لا".
ونشرت الجمعية مقطعًا مصورًا يرصد آراء مجموعة من العلماء حول "الظاهرة الغامضة"، والتي مثّلت لغزًا لأكثر من 45 عامًا.
وفي مقطع الفيديو، يشير بعض العلماء إلى أن "الإشارة عبارة عن اتصالات راديو لكائنات فضائية".
وتم الكشف عن إشارة في مرصد Big Ear Radio بولاية أوهايو الأمريكية، أثناء البحث عن علامات ذكاء خارج كوكب الأرض.
وادعى البعض أن الإشارة تم إنشاؤها بواسطة كائنات فضائية، وقال آخرون إن نجمًا تسبب فيها، وتم وضع العديد من النظريات حول ما قد يكون سببًا لها؛ لكن دون تفسير متفق عليه؛ وفقًا لموقع "إيرث سكاي".