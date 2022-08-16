بعد 45 عامًا من التقاطها بالفضاء.. شاهد تصريح "فلكية جدة" عن إشارة "واو" الغامضة

وادعى البعض أن الإشارة تم إنشاؤها بواسطة كائنات فضائية، وقال آخرون إن نجمًا تسبب فيها، وتم وضع العديد من النظريات حول ما قد يكون سببًا لها؛ لكن دون تفسير متفق عليه؛ وفقًا لموقع "إيرث سكاي".