"أكسيونا" تؤمّن تمويل مستدام بقيمة 300 مليون يورو لتطوير مشاريعها في منطقة مجلس التعاون الخليجي

علقت كارولين إيبر-إيتيل، الرئيسة التنفيذية في فرنسا ورئيسة قسم الخدمات المصرفية والتغطية في أوروبا لدى ستاندرد تشارترد: "نحن فخورون بتقديم هذا القرض الأخضر المهم لشركة "أكسيونا" لدعم تحول الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. هذه الصفقة الأولى من نوعها مع عميل إسباني، تعكس استراتيجيتنا في "إيبيريا" لتوسيع حضورنا في مجال التمويل المستدام في أوروبا. كما تعكس خبرة "ستاندرد تشارترد" في إيجاد الفرص وتقديم الحلول المهيكلة التي تتماشى مع طموحات عملائنا في مجال الاستدامة، والتزامنا بتعبئة 300 مليار دولار أمريكي للتمويل المستدام بحلول عام 2030."